حماس تكشف تفاصيل رسالة هنية للعاهل السعودي وولي العهد بشأن المصالحة الخليجية





وبارك هنية خلال الرسالة إنجاز ونجاح الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.



وأعرب هنية في رسالته عن تثمينه لبيان "العلا" الّذي ينهي "الأزمة والخلاف بين الأشقاء، ويرأب الصّدع ويعزّز اللّحمة والتقارب بينهم، ويدفع باتجاه العمل العربي المشترك لتحقيق مزيد من التنمية والتكامل والتعاون في المجالات كافة"، وفق ما نقل موقع حركة حماس على الانترنت.



وعبّر هنية عن خالص تقدير الحركة لجهود المملكة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الذي يعدّ استمرارًا لدورها التاريخي في احتضان قضايا الأمَّة والتضامن معها والدفاع عنها.



كما بعث هنية برسالة مماثلة إلى الأمير محمّد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمنًا دوره في نجاح الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق المصالحة الخليجية.



وأكّد هنية في رسالته أنَّ حماس ترى في هذه المصالحة خطوة مهمّة في تعزيز العمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية، في ظلّ ما تتعرّض له من تحدّيات الاحتلال والحصار والتهويد ومخاطر التصفية والتغييب والإنهاء.



رام الله - دنيا الوطنبعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.