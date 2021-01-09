التجمع الوطني للمستقلين: الانتخابات استحقاق واجب وطريق لإنهاء الانقسام





ويرى التجمع، أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في هذا الموضوع، بين الأخوة في حركتي فتح وحماس التي أبدت موافقتها على إجراء الانتخابات بالتتابع، وترحيب الرئيس بهذه الخطوة ودعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية تمهيدا لإصدار المراسيم الخاصة، سيكون له انعكاسات إيجابية على الوضع الفلسطيني بشكل عام، في ظل التغيرات الحاصلة عربيا وإقليميا ودوليا.



وقال التجمع الذي يرأسه منيب المصري، في بيانه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الانتخابات عدا أنها استحقاق دستوري واجب، فإنها تشكل مدخلا مهما وأساسيا لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن كونها أيضا أساسا لتجديد الشرعيات، وإعادة الحياة الدستورية إلى الساحة الفلسطينية والتي أساسها فصل السلطات والتعددية.





ودعا البيان الرئيس أبو مازن وبشكل فوري إلى إصدار المراسيم اللازمة من أجل السير قدما في هذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري، مشددا البيان على ضرورة أن تعمل القوائم الانتخابية على إعطاء مساحات واسعة للشباب ذكورا وإناثا، وللمرأة التي أثبتت الممارسة العملية أنها لا تقل في شيء عن الرجل.



وأشار البيان إلى أهمية انخراط كل مكونات النظام السياسي في هذه العملية التي ستعزز من التماسك الداخلي، وتقوي الوضع الفلسطيني في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا البيان إلى أهمية أن تسير كل مراحل العملية الانتخابية بنزاهة.





ودعا التجمع الى اعتماد ميثاق شرف وطني لكي تسير الانتخابات بكل يسر ونزاهة وشفافية، وقبول واحترام نتائجها، وتداول السلطة بشكل سلمي وسلس.



رام الله - دنيا الوطنقال التجمع الوطني للمستقلين: إن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة يراقب بإيجابية كبيرة ما يحدث في الساحة الفلسطينية من تطورات حول استحقاق إجراء الانتخابات العامة التي تشمل انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة والمجلس الوطني.