وفاة المستشار عبد الكريم شبير جراء إصابته بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي مساء اليوم السبت، المستشار عبد الكريم شبير، جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



الدكتور عبد الكريم شبير، من مواليد محافظة غزة 1959م، وحاصر على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام، وعمل مدافعا عن المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.



أعد شبير، موسوعة بعدد "23" مجلداً يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967م حتى 1994م بمحافظات غزة، حيث كان رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين.



مارس مهنة المحاماة لمدة "22" عاماً، وله مكتبان للمحاماة بغزة وخانيونس، ويعمل محاضراً بالدبلوم في برنامج غزة للصحة النفسية، كما عمل عضوا في العديد من النقابات والمؤسسات المحلية والعربية.



شارك شبير، في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل في مجال المحاماة وحقوق الإنسان وتدريب المحامين والحقوقيين على كيفية تطبيق القوانين الجديدة في فلسطين.