جيش الاحتلال: محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار قرب قرية يعبد بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

افاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن تقارير وردت بمحاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار تجاه الجنود، قرب قرية يعبد قضاء جنين، فيما لم تقع إصابات بين الجنود.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الجنود كانوا متواجدين خلف حاجز عسكري بالقرب من القرية، لافتا إلى أنه تم العثور على قطعة سلاح استخدمت في العملية.



واوضح أن قوات الجيش تلاحق في هذه الأثناء، منفذ العملية، وقد أغلقت بعض الطرقات في المنطقة.