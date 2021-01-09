هيئة الاسرى: ارتفاع وتيرة الاصابات بـ(كورونا) بين الاسرى وخاصة بسجن النقب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ارتفاع في وتيرة الإصابات بفايروس (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتحديداً داخل معتقل (النقب) الصحراوي، لافتا إلى إنه تم تسجيل 49 إصابة منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم ليصل العدد 189 إصابة.



وقال عبد ربه في تصريحات له، مساء اليوم السبت: "مخاطر عالية تداهم الأسرى في ظل ارتفاع الإصابات، خاصةً بسبب المخالطة بين الأسرى أنفسهم، وكذلك عند القيام بإجراء الفحوصات من قبل إدارة مصلحة السجون".



وأضاف: "عملية التطعيم للأسرى يجب أن تتم ضمن معايير منظمة الصحة العالمية وضمن إشراف لجان طبية من الصليب الأحمر، وتكون اللقاحات منسجمة مع معايير المنظم".