جونسون يدعو البريطانيين لالتزام المنازل

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، البريطانيين إلى البقاء في منازلهم، وحماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بمرض (كوفيد- 19)، مشيراً إلى الضغوط الذي يتعرض له القطاع الصحي، نتيجة تفشي الفيروس، والزيادة في الإصابات، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.



وقال جونسون في تغريدة على حسابه الخاص في (تويتر) "تتعرض مستشفياتنا لضغط أكبر من أي وقت آخر منذ بداية الوباء، وتستمر معدلات الإصابة بالارتفاع بمعدل ينذر بالخطر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لقد منحنا طرح اللقاح أملاً متجدداً، ولكن من الأهمية بمكان الآن أن نبقى في المنزل، ونحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وننقذ الأرواح".



وتأتي دعوة جونسون، بعد يوم من إعلان عمدة لندن، صادق خان، الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا).



وقال خان: إن إعلان حال الطوارئ في لندن، جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) الذي يهدد بـ "إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.



وأضاف أن معدلات الإصابة المتزايدة "تضع ضغطاً هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تعاني من الضغط أصلاً".



وفي لندن، ارتفع عدد الأشخاص، الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42%، حيث زاد عدد المرضى من 640 مريضاً إلى 908 مرضى في الأسبوع حتى 6 كانون الثاني/ يناير.



وحالياً، يوجد 7034 شخصاً في المستشفيات مصابين بوباء (كوفيد- 19)، وهي أعلى بنسبة 35% مقارنة بأول ذروة للوباء في نيسان/ أبريل الماضي، وفقاً لموقع (سكاي نيوز).



وحذر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، السير سيمون ستيفنز، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، الخميس، أنه يتم إدخال أكثر من 800 مريض بـ (كوفيد- 19) يومياً في مستشفيات لندن.



وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أعلن، الجمعة، أن أكثر من 1.1 مليون نسمة، أصيبوا بـ (كوفيد- 19) في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرداً في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.



وقال المكتب: "شهدت لندن وشرقي إنجلترا والجنوب الشرقي|، أعلى نسبة من الحالات الإيجابية، التي تتطابق مع السلالة الجديدة من الفيروس".