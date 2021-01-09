الجاغوب: لقاء سيجمع بين الرئيس عباس وحنا ناصر الساعة السادسة مساء اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، أن لقاءً سيعقد عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.



وأشار الجاغوب في تصريح له، نشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن اللقاء، سيكون لبحث مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.



وكان اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، قد أكد في تصريحات له عبر قناة (الميادين)، أول أمس الخميس، أنه خلال 48 ساعة، سيتم اللقاء مع حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وبعدها سيتم إصدار المراسيم الرئاسية، لافتاً إلى أنه فور إصدار هذه المراسيم، سيبدأ الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وسيبقى الحوار مفتوحاً.



وأشار الرجوب إلى أنه فور صدور المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات، ستتوجه الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة؛ لإجراء الحوار الوطني الشامل.