شاهد: أول صور لحطام (البوينغ 737) الأندونيسية









رام الله - دنيا الوطننشر تطبيق (تويتر)، صوراً أولية، اليوم السبت، يعتقد أنها أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية، التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وأظهرت الصور ما بدا أنها بقايا متعلقات بشرية، يحملها رجال إنقاذ، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن فقدان الاتصال بالطائرة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقالت وسائل إعلام محلية: إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة (سريويجايا إير) انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.وذكرت خدمة (فلايت رادار 24) لتعقب الطائرات على (تويتر)، أن طائرة الرحلة (إس. جي 182) هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب، أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصاً هي من طراز بوينغ 737-500، ودخلت الخدمة قبل 27 عاماً.وذكرت شركة الطيران الإندونيسية "سريويجايا إير" في بيان، أنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.