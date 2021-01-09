دولي

شاهد: أول صور لحطام (البوينغ 737) الأندونيسية

شاهد: أول صور لحطام (البوينغ 737) الأندونيسية
رام الله - دنيا الوطن
نشر تطبيق (تويتر)، صوراً أولية، اليوم السبت، يعتقد أنها أول صور تعود إلى حطام الطائرة الإندونيسية، التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأظهرت الصور ما بدا أنها بقايا متعلقات بشرية، يحملها رجال إنقاذ، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن فقدان الاتصال بالطائرة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت وسائل إعلام محلية: إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة (سريويجايا إير) انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة (فلايت رادار 24) لتعقب الطائرات على (تويتر)، أن طائرة الرحلة (إس. جي 182) هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب، أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصاً هي من طراز بوينغ 737-500، ودخلت الخدمة قبل 27 عاماً.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية "سريويجايا إير" في بيان، أنها مازالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية، قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.


أخبار ذات صلة

رئيس وزراء الهند: مستعدون إنقاذ البشرية من (كورونا) بلقاحين من صنعنا

رئيس وزراء الهند: مستعدون إنقاذ البشرية من (كورونا) بلقاحين من صنعنا

إندونيسيا تؤكد تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة &#34;سريويجايا&#34; في بحر جاوة

إندونيسيا تؤكد تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "سريويجايا" في بحر جاوة

إصابة ستة جنود فرنسيين بجروح متفاوتة الخطورة بهجوم في مالي

إصابة ستة جنود فرنسيين بجروح متفاوتة الخطورة بهجوم في مالي

جونسون يدعو البريطانيين لالتزام المنازل

جونسون يدعو البريطانيين لالتزام المنازل

فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

بايدن: هذه أولوياتي وأرفض عزل ترامب

بايدن: هذه أولوياتي وأرفض عزل ترامب

البرازيل تُسجل أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

البرازيل تُسجل أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

شاهد: حضور كثيف لعلم &#34;إسرائيل&#34; في اقتحام الكونغرس

شاهد: حضور كثيف لعلم "إسرائيل" في اقتحام الكونغرس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول مواعيد استقبال المراجعين بمركز العناية بالمشتركين

كهرباء غزة تصدر تنويهاً حول مواعيد استقبال المراجعين بمركز العناية بالمشتركين

مواطنون يحطمون بوابة للاحتلال ويقطعون السياج الفاصل في كفر ثلث

مواطنون يحطمون بوابة للاحتلال ويقطعون السياج الفاصل في كفر ثلث

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

"المواصفات والمقاييس" تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله في سلوان

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

منوعات

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

هند البلوشي تكشف الستار وتؤكد زواجها من علي يوسف

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

هل تعتزل يسرا الفن وتتفرغ للعبادة بعد الشفاء من (كورونا) ؟

هل تعتزل يسرا الفن وتتفرغ للعبادة بعد الشفاء من (كورونا) ؟

شاهد: للمرة الأولى.. تفاصيل المصالحة بين أحلام وأصالة

شاهد: للمرة الأولى.. تفاصيل المصالحة بين أحلام وأصالة

شاهد: فنانة خليجية تصدم الجمهور بوجه متورم بعد إجراءها عملية

شاهد: فنانة خليجية تصدم الجمهور بوجه متورم بعد إجراءها عملية

شاهد: بعد إصراره على عدم تلقي لقاح (كورونا).. راغب علامة ينتظر اللقاح

شاهد: بعد إصراره على عدم تلقي لقاح (كورونا).. راغب علامة ينتظر اللقاح

شاهد: عبير صبري في نوبة بكاء &#34;والدي كان يضربني بالحزام&#34;

شاهد: عبير صبري في نوبة بكاء "والدي كان يضربني بالحزام"

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عربي

الإمارات.. 2998 إصابة جديدة بـ(كورونا) و5 وفيات

الإمارات.. 2998 إصابة جديدة بـ(كورونا) و5 وفيات

إعادة بحارين مصريين اختطفا قرب نيجيريا في عملية قرصنة

إعادة بحارين مصريين اختطفا قرب نيجيريا في عملية قرصنة

تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)