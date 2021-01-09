فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "طيران سريويجايا إير" بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.



وقالت الشركة، في بيان، إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي تصريح.



كذلك، أكدت وزارة النقل الإندونيسية، أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة التي تقل 56 راكباً وستة من أفراد الطاقم، وهي من نوع (بوينغ 737- 500).



ونقلت وكالة (رويترز) عن وسائل إعلام محلية، قولها "إنه تم العثور على أجزاء حطام شمال جاكرتا، يُعتقد أنها من طائرة (سريويجايا إير)، التي انقطع الاتصال بها".



وأشار موقع تتبع الطائرات (فلايت رادار 24)، إلى أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة "إس جي 182"، هبطت أكثر من 10 آلاف قدم من مستواها، خلال دقيقة واحدة، وذلك بعد أربع دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا.



وقال بيان صدر عن شركة الطيران، إن الطائرة كانت في رحلة يفترض أن تستغرق 90 دقيقة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بونتياناك.