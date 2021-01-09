فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية في كل من: سلفيت 1، طوباس 1، رام الله 5، الخليل 1، قلقيلية 3، ضواحي القدس 2، وفي قطاع غزة 9 وفيات، وفي مدينة القدس 4 وفيات.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 855 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (23)، طولكرم (29)، نابلس (46)، طوباس (17)، رام الله (59)، جنين (34)، الخليل (33)، قلقيلية (9)، ضواحي القدس (14)، أريحا (2)، بيت لحم (14)، وفي قطاع غزة (347)، وفي مدينة القدس (228).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (25)، طولكرم (50)، نابلس (105)،، طوباس (11)، رام الله (212)، جنين (60)، الخليل (59)، أريحا (14)، بيت لحم (111)، وفي قطاع غزة (555)، وفي مدينة القدس (220).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.