"المواصفات والمقاييس" تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 180 مواصفة، خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي (4400)، تسهم في دعم الصناعة، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.



وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيانها، اليوم السبت، إنه تم اعتماد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي، 9 تعليمات فنيات إلزاميات، ليبلغ مجموع ما تم إصداره (93)، تسهم في حماية المستهلك، وتوفر مرجعيات فنية للجهات الرقابية.



وأظهر التقرير السنوي، منح المواصفات والمقاييس (22) شهادة للشركات والمصانع الوطنية في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات الآمنة، ومتابعة (116) شهادة لذات الغرض، حيث وصل مجموع الشركات والمصانع المتابعة من قبل المؤسسة لغايات علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال (340) منشأة، و(10) شهادات في مجال مطابقة الصادرات.



ومنح مجلس الجودة الفلسطيني 20 شهادة جديدة في مجال الجودة والحلال الفلسطيني، وكذلك مناقشة وتجديد (147) أخرى.



وأجرت مؤسسة المواصفات (560) فحصا فنيا لغايات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات وطنية حاصلة على علامات المؤسسة "جودة – إشراف" في مختلف القطاعات، و(460) معاملة لغايات الاستيراد، وتنفيذ (676) فحصا تشغيليا للمصاعد والأنظمة التشغيلية الأخرى.



وصادقت المؤسسة على (850) بطاقة بيان، كما تمت المشاركة في (140) لجنة فنية للعطاءات الحكومية، ومنح (429) شهادة مطابقة، إضافة إلى تشغيل مختبر الأحذية وإجراء حوالي (18) فحصا، وتشغيل مختبر الاسمنت وإجراء (52) فحصا.



وعملت المؤسسة خلال العام الماضي على معايرة (880) جهازا في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات، والتحقق من (3755) جهازا في الأسواق حسب المجالات المطبقة مثل: (موازين ذهب، مضخات وقود، الموازين التجارية).



وعملت المؤسسة على (35) خدمة إلكترونية، والربط مع الحكومة الإلكترونية (حكومتي) ومجلس الوزراء، ضمن جميع مجالات تطوير عناصر البنية التحتية للجودة.



وبادرت المؤسسة خلال الجائحة الصحية، إلى تطوير مواصفة اللباس الواقي والكمامات والمعقمات بما يلائم المواصفات الدولية والإقليمية، وبدأت بفحص المنتجات المحلية في المختبرات الوطنية التابعة لها.



وعملت المؤسسة على تقييم 1340 منتجا محليا ومستوردا في مجال الألبسة الواقية والكمامات، حيث تم فحصها وملائمة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتم اعتماد 20 منتجا من اللباس الواقي، واعتماد (16) منتجا للكمامات للاستخدام الصحي الوحيد، واعتماد 18 منتجا للكمامات للاستخدام العام الوحيد، واعتماد (23) منتجا للكمامات للاستخدام العام المتكرر، والذي زود السوق الفلسطينية باحتياجاته، وكذلك تصدير جزء من منتجاتهم للأسواق الخارجية.



وأشار التقرير إلى تقييم (8) نماذج لأجهزة التنفس الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث ان عملية التقييم مستمرة للتحقق من مدى ملائمة النماذج للاستخدام، مع العلم أنه تمت الموافقة المبدئية على النموذج المقدم من جامعة القدس، وآخر مقدم من جامعة فلسطين التقنية.



وعملت المؤسسة على تقييم 4 نماذج لأجهزة التعقيم والفلترة، مع العلم أن عملية التقييم مستمرة للتحقق من مدى ملائمة النماذج للاستخدام، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية، وتمت الموافقة على نموذج واحد منها.



وتعمل المؤسسة على تنفيذ مشروع لتطوير مختبرات الفحص والمعايرة وأنظمة منح العلامات الممنوحة من قبل المؤسسة، للوصول لمختبرات عصرية وأنظمة فعالة تتوافق مع المتطلبات الدولية، وتساهم برفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحمي المستهلك والمنتج والمستورد، ومنح علامات المؤسسة شهادة المنتجات الآمنة (الجودة ونظم إدارة الجودة والحلال وشهادات المطابقة)، لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك في مجال الصناعات التحويلية والهندسية والإنشاءات والخدمات.