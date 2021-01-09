شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص فار من وجه العدالة، بتهمة السرقة في نابلس.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المذكور كان فاراً من وجه العدالة منذ 3 سنوات، وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة نابلس بالسجن مدة 3 سنوات، بتهمة السرقة، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، خلال عملية البحث والمتابعة.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة: الإغلاق المسائي يوم غدٍ الأحد سيبدأ الساعة 8 بدلاً من 6.30

الداخلية بغزة: الإغلاق المسائي يوم غدٍ الأحد سيبدأ الساعة 8 بدلاً من 6.30

مواطنون يحطمون بوابة للاحتلال ويقطعون السياج الفاصل في كفر ثلث

مواطنون يحطمون بوابة للاحتلال ويقطعون السياج الفاصل في كفر ثلث

فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

"المواصفات والمقاييس" تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

القدرة: قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت أثبت نجاحه ويجب استمراره بالفترة المقبلة

القدرة: قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت أثبت نجاحه ويجب استمراره بالفترة المقبلة

الكيلة: لا موعد محدداً لوصول اللقاح المضاد لـ(كورونا) وتعاقدنا مع أربع شركات

الكيلة: لا موعد محدداً لوصول اللقاح المضاد لـ(كورونا) وتعاقدنا مع أربع شركات

داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر اليوم لبحث مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يلتقي حنا ناصر اليوم لبحث مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مواطنون يحطمون بوابة للاحتلال ويقطعون السياج الفاصل في كفر ثلث

مواطنون يحطمون بوابة للاحتلال ويقطعون السياج الفاصل في كفر ثلث

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

"المواصفات والمقاييس" تعتمد 180 مواصفة و93 تعليماً فنياً إلزامياً بالعام الماضي

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله في سلوان

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

الصحة تكشف موعد وصول لقاحات (كورونا) إلى فلسطين

الصحة تكشف موعد وصول لقاحات (كورونا) إلى فلسطين

الاحتلال يعتقل 5 شبان خلال مداهمات لرام الله ونابلس

الاحتلال يعتقل 5 شبان خلال مداهمات لرام الله ونابلس

منوعات

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

صديقة زوجة تامر حسني تكشف سبب رغبة بسمة بوسيل بالطلاق منه

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها &#34;وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب&#34;

بسمة وهبي للمتنمرين على ابنتها "وراء صور المشاهير الكثير من المتاعب"

هل تعتزل يسرا الفن وتتفرغ للعبادة بعد الشفاء من (كورونا) ؟

هل تعتزل يسرا الفن وتتفرغ للعبادة بعد الشفاء من (كورونا) ؟

شاهد: للمرة الأولى.. تفاصيل المصالحة بين أحلام وأصالة

شاهد: للمرة الأولى.. تفاصيل المصالحة بين أحلام وأصالة

شاهد: فنانة خليجية تصدم الجمهور بوجه متورم بعد إجراءها عملية

شاهد: فنانة خليجية تصدم الجمهور بوجه متورم بعد إجراءها عملية

شاهد: بعد إصراره على عدم تلقي لقاح (كورونا).. راغب علامة ينتظر اللقاح

شاهد: بعد إصراره على عدم تلقي لقاح (كورونا).. راغب علامة ينتظر اللقاح

شاهد: عبير صبري في نوبة بكاء &#34;والدي كان يضربني بالحزام&#34;

شاهد: عبير صبري في نوبة بكاء "والدي كان يضربني بالحزام"

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

عربي

إعادة بحارين مصريين اختطفا قرب نيجيريا في عملية قرصنة

إعادة بحارين مصريين اختطفا قرب نيجيريا في عملية قرصنة

تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

مصر توفر 20 مليون جرعة من لقاح (كورونا) قريبًا

مصر توفر 20 مليون جرعة من لقاح (كورونا) قريبًا