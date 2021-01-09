الشرطة تقبض على شخص فار من العدالة في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص فار من وجه العدالة، بتهمة السرقة في نابلس.



وذكرت الشرطة، في بيان، أن المذكور كان فاراً من وجه العدالة منذ 3 سنوات، وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة نابلس بالسجن مدة 3 سنوات، بتهمة السرقة، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، خلال عملية البحث والمتابعة.