القدرة: قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت أثبت نجاحه ويجب استمراره بالفترة المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، أثبت نجاحه في خفض معدل الإصابة، ومنحنى الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس (كورونا).



وقال القدرة في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "هذه إجراءات مناسبة، ونعتقد أن الإغلاق، يجب استمراره بالفترة المقبلة، وتقييم الحالة الوبائية؛ وأخذ القرارات والإجراءات المناسبة".



وأشار الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، إلى أن تراجع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، لا يعني السيطرة على الحالة الوبائية في قطاع غزة.