الكيلة: لا موعد محدداً لوصول اللقاح المضاد لـ(كورونا) وتعاقدنا مع أربع شركات

أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) إلى فلسطين.





وقالت الكيلة، في تصريحات لها: "إنه من المرجح، أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري"، مشيرة إلى أن الوزارة، قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية، ستزود الوزارة بـ 20%.





ولفتت إلى أن هناك انخفاضاً في معدل الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية، حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي.





وأكدت الكيلة، إلى أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بشأن تمديد حالة الإغلاق من عدمها، وذلك اعتماداً على الحالة الوبائية في البلاد.

رام الله - دنيا الوطن