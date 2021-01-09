داخلية غزة تُعلن نتائج اختبارات اللياقة البدنية لمسابقة توظيف الإناث



بدوره، قال رئيس هيئة التنظيم والإدارة، العميد بهجت أبو سلطان: إن مرحلة اللياقة البدنية، استمرت على مدار 21 يوماً، وقد حرصت الهيئة فيها على متابعة عمل كافة اللجان المُشرفة عليها؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة، وحرصاً على مبدأ الشفافية.



وأوضح أبو سلطان، أن المرحلة الثالثة، ستتمثل في إجراء الفحص الطبي للمتسابقات، اللواتي اجتزن اختبارات اللياقة البدنية، حيث سيتم إعلام المتسابقة الناجحة بموعد إجراء الفحص الطبي الخاص بها، من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، كما يمكنها الاستعلام عن ذلك من خلال تسجيل الدخول الموحد أيضاً.



وأشار إلى أن مراحل المسابقة والمعايير الخاصة بها، وُضعت للتنافس بين المتقدمات، لافتاً إلى أن جميع مراحل المسابقة تتم بإشراف ورقابة من قبل مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية.



وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد- إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية؛ لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.



وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد- إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية؛ لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح السبت، نتائج اختبارات المرحلة الثانية من مسابقة وظيفة أفراد- إناث، (اختبارات اللياقة البدنية).وأوضحت الداخلية، أنها جرت اختبارات اللياقة البدنية على مدار ثلاثة أسابيع، في الفترة ما بين 13- 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020 الماضي، في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة.وبيّنت الهيئة، أن المتسابقات الناجحات، سيتأهلن إلى المرحلة الثالثة من المسابقة (وهي مرحلة الفحص الطبي)، والتي ستبدأ صباح يوم الاثنين 11 كانون الثاني/ يناير 2021، في مقر الخدمات الطبية العسكرية أنصار/ غرب مدينة غزة.ودعت الهيئة المتسابقات؛ للاستعلام عن نتائج اختبارات اللياقة البدنية من خلال رابط فحص النتائج.