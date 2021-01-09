دولي

البرازيل تُسجل أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

البرازيل تُسجل أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البرازيل، حاجز 8 ملايين حالة.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 52035، مقابل 87843 في بيانات الخميس الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 8013708 حالات.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها رصدت 962 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) خلال اليوم الماضي، مقابل 1524 حالة؛ لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 201460 شخصاً.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات، جراء الفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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