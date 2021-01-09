شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله في سلوان

الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
 أجبرت محكمة الاحتلال، امس الجمعة، المقدسي حاتم شاهين السلايمة، على هدم جزء من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقال حاتم السلايمة: إنه اضطر إلى هدم غرفة صغيرة فوق المنزل وجدران استنادية، من أجل السماح له بترخيص المنزل، وحمايته من الهدم.

ولفت إلى أن المحكمة، قضت في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي هدم المنزل، وقدم محاميه استئنافاً على القرار، وحددت جلسة في الثامن من شباط/ فبراير المقبل.

وأضاف، أن المحكمة، طلبت منه في الجلسة السابقة، هدم ارتداد المنزل بمسافة 3 أمتار، من أجل الحصول على رخصة.

وأوضح، أنه يعاني منذ عشرين عاماً، بسبب ملاحقته من بلدية الاحتلال، بحجة أنه بنى بدون ترخيص، حيث فرضت عليه 4 مخالفات بناء، بلغت قيمتها أكثر من 80 ألف شيكل.

وبنى المقدسي حاتم السلايمة منزله في عام 1998، ويعيش فيه مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 11 عاماً، وأصغرهم 4 سنوات.

وتبلغ مساحة المنزل 90 متراً مربعاً، ويضم غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين.

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