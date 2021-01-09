الاحتلال يعتقل شابا من رام الله وسط مواجهات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شاباً من منطقة بطن الهوى في مدينة رام الله.



وأفاد رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة، بأن عدداً من الآليات العسكرية، اقتحمت بيتونيا فجراً، من بوابة معتقل (عوفر)، وأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب خالد حسن عمرة (35 عاماً)، عقب دهم منزله في بطن الهوى، وتفتيشه.