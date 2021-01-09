قطاع غزة يُسجل 9 حالات وفاة و347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة، و347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1863 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 555 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 45125 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8390 حالة.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 36302 حالة، وإجمالي الوفيات 433 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.