قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عدداً من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق متفرقة.



ففي رام الله، اقتحمت قوة عسكرية للاحتلال مدينة رام الله، وحاصرت بناية سكنية في منطقة بطن الهوى، حيث تجمعات سكنية لطلبة الجامعات، واعتقلت طالباً جامعياً، بعد دهم وتفتيش سكنه والتخريب في محتوياته.



واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، بين الشبان وقوات الاحتلال، إثر اقتحامها مدينة رام الله، حيث أمطر الشبان، ومن مسافة صفر دوريات الاحتلال المقتحمة بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من بلدة قريوت جنوبي المدينة، وتم اقتيادهم للتحقيق.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية أربعة شبان من باب العامود بالقدس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بغاز الفلفل.



وفي العيسوية، ألقى شبان زجاجات حارقة، وأطلقوا مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال، خلال اقتحام بلدة العيساوية، وأصابوا إحدى المركبات العسكرية الإسرائيلية إصابة مباشرة بزجاجة حارقة.



كما أطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المعدني وقنابل الصوت ووابلاً من قنابل الغاز السام، استهدفن الشبان والمنازل في البلدة.