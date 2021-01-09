شاهد: حضور كثيف لعلم "إسرائيل" في اقتحام الكونغرس

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر حضورا كثيفا لعلم الاحتلال الإسرائيلي وسط الحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس، يوم الأربعاء الماضي.ووفق موقع (عربي 21) فقد قال معلقون: إن المشهد لم يثر استغرابهم، موجهين انتقادات لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره والاحتلال الإسرائيلي.ويعتبر ترامب من أكبر الداعمين للاحتلال خلال رئاسته، واتخذ خطوات غير مسبوقة لصالحه، وأهمها اعتبار مدينة القدس الفلسطينية عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها بعد أن كانت في تل أبيب.