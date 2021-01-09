شؤون فلسطينية

الصحة تكشف موعد وصول لقاحات (كورونا) إلى فلسطين

الصحة تكشف موعد وصول لقاحات (كورونا) إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الموعد المحدد لوصول  لقاح (كورونا) إلى فلسطين.

وقال كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الوزارة تلقت رسالة رسمية من شركة بريطانية، ستعمل على توفير لقاح (كورونا) في منتصف شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح الشخرة، أنه من الممكن أن يصل لقاح آخر عبر مؤسسة (كوفاكس)، من نوع آخر من اللقاحات، والتي ستتوفر في شهر شباط/ فبراير أيضاً.

وأكد أن أعداد الوفيات عالية جدًا، وهو شيء خطير، موضحًا أن السبب في ذلك، يعود إلى أن "الحالات الموجودة في البيوت تتأخر في القدوم إلى المستشفيات".

وأشار الشخرة إلى أن الوضع الوبائي بدأ في النزول تدريجياً، وهذا لسببين: الأول الإغلاقات التي تمت في بعض المناطق، وارتفاع حالات التعافي.

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