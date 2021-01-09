دولي

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من مليوني حالة

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من مليوني حالة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ أكثر من مليون و922 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 89 مليوناً و359 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 64 مليوناً و10 آلاف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة طفيفة جداً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سُجل 826 ألفاً و719 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 14,792 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (3,914 وفاة)، وبريطانيا (1,352 وفاة)، وألمانيا (1,143 وفاة)، والبرازيل (1,044 وفاة)، وأيضا المكسيك (1,044 وفاة)، حيث تقدمت كل من بريطانيا وألمانيا على حساب البرازيل والمكسيك.

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (301,655 إصابة)، وبريطانيا (68,053 إصابة)، والبرازيل (54,247 إصابة)، وألمانيا (25,811 إصابة)، واسبانيا (25,456 إصابة)، حيث تقدمت بريطانيا على البرازيل، فيما تقدمت اسبانيا على حساب روسيا التي تراجعت إلى المركز السادس مسجلة (23,652 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (378,149 وفاة)، والبرازيل (201,542 وفاة)، والهند (150,835 وفاة)، والمكسيك (132,069 وفاة)، وبريطانيا (79,833 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (22,456,902 إصابة)، والهند (10,432,526 إصابة)، والبرازيل (8,015,920 إصابة)، وروسيا (3,355,794 إصابة)، وبريطانيا (2,957,472 إصابة).

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