شاهد: مسلسل (سيمبسون) يُذهل الجميع من جديد.. هل تنبأ بأحداث الكونغرس؟

رام الله - دنيا الوطنتسبب الأسبوع الماضي، أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأعمال عنف وشغب داخل مبنى الكونغرس، بهدف منع التصديق الرسمي على انتصار الرئيس المنتخب جو بايدن.وبعدما انتشرت صور وفيديوهات، توثّق تصرفات مؤيّدي ترامب بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أفاد العديد من روّاد الإنترنت، أنّ هذا الحدث تنبّأ به بالفعل مسلسل سيمبسون الشهير "The Simpsons".ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد تداول عدد كبير من النشطاء مقطع فيديو أظهر شخصيات يقتحمون مبنى الكونغرس حاملين البنادق والقنابل، وهو مشهد من الحلقة 18 من الموسم السابع تحت عنوان "The Day Violence Died".