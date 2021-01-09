دولي

أكثر من 50% من الأمريكيين يؤيدون رحيل ترامب قبل انتهاء ولايته

أكثر من 50% من الأمريكيين يؤيدون رحيل ترامب قبل انتهاء ولايته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
بيّن استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن أكثر من 50% من الأمريكيين، يعتقدون أن الرئيس الحالي دونالد ترامب، يجب أن يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته، بسبب أعمال الشغب في (كابيتول).

وبحسب استطلاع أجرته شبكة (رويترز) بالاشتراك مع شركة الأبحاث (إبسوس)، فإن 57% من الأمريكيين، يرون أن ترامب لم يعد قادراً على العمل كرئيس للولايات المتحدة.

وجاء في الاستطلاع، أنه يعتقد 14% أنه يجب عزله من منصبه من خلال إجراءات الإقالة، وأيد 30% استخدام التعديل الخامس والعشرين في الدستور لعزله، وقال 13% إن ترامب يجب أن يستقيل من منصبه.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع، أن أكثر من 80% من المشاركين فيه يدينون تصرفات الأشخاص، الذين اقتحموا مبنى (كابيتول) يوم الأربعاء الماضي، وأعرب 12% عن تأييدهم لما وقع، ووجد 6% صعوبة في الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 8 كانون الثاني/ يناير وشمل 1005 أمريكيين فوق سن 18 عاماً، من بينهم 490 ديمقراطياً، و363 جمهورياً و 100 شخص ليسوا من أنصار أي حزب.

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