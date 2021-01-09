تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود قريبا إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو "إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك".



وقالت صحيفة (الخبر): إن الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على رجل الرئيس الجزائري كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف: "ليس هناك داع للقلق، فقد كان للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة، وتأجيل علاج قدمه دليل على أن الحالة ليست مستعجلة طبيا".