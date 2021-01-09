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عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)
عمرو موسى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إصابة زوجته بفيروس (كورونا) بعد ظهور بعض الأعراض عليها.

وقال موسى في مقال نشرته صحيفة (الشرق الأوسط): "قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي".

وأوضح أن الأطباء أقروا بضرورة خضوع كليهما للعزل والمتابعة في المستشفى، متابعًا: "ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن".

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