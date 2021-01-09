مصر توفر 20 مليون جرعة من لقاح (كورونا) قريبًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن بلاده تعاقدت رسميا لتوفير 20 مليون جرعة من لقاح (كورونا).



وقال المستشار تاج الدين، وفق ما نقلت صحيفة (المصري اليوم): إنه "حتى توفير لقاحات (كورونا) والبدء في عملية التطعيم يجب على المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى".



وأوضح المسؤول المصري إلى أن "لقاحات (كورونا) تحتاج إلى العديد من الموافقات للسماح بالبدء في عملية التطعيم، لافتا إلى أن التجارب السريرية على اللقاح الصيني في مصر قد تمت".