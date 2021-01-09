محامي ترامب السابق سيدلي بشهادته ضد ترامب وعائلته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه سيدلي بشهادته بشأن مخالفات غير محددة ارتكبها ترامب وعائلته.



وقال كوهين عبر حسابه بموقع (تويتر): لقد تلقيت طلبا ووافقت على التعاون مع العديد من الوكالات الحكومية للإدلاء بشهادة بشأن المخالفات التي ارتكبها ترامب وعائلة ترامب”.



وأضاف: "إنني أفعل هذا بشكل أساسي، لأن ترامب وعائلته حاولوا، ولحسن الحظ، فشلوا في تدمير ديمقراطية أمريكا".



ووفق شبكة (سي إن إن) فقد صدر حكم في عام 2018 بحق المحامي (53 عاما)، الذي تم إلغاء ترخيص عمله، بالسجن ثلاث سنوات في ولاية نيويورك، بعد أن أقر بالذنب في عدة جرائم، بما في ذلك الشهادة الزور أمام الكونجرس الأمريكي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.



وتضمنت التهمة الأخيرة مدفوعات لإسكات ممثلة أفلام إباحية، قال كوهين إنه دفعها نيابة عن ترامب.