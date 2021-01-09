دولي

محامي ترامب السابق سيدلي بشهادته ضد ترامب وعائلته

محامي ترامب السابق سيدلي بشهادته ضد ترامب وعائلته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه سيدلي بشهادته بشأن مخالفات غير محددة ارتكبها ترامب وعائلته.

وقال كوهين عبر حسابه بموقع (تويتر): لقد تلقيت طلبا ووافقت على التعاون مع العديد من الوكالات الحكومية للإدلاء بشهادة بشأن المخالفات التي ارتكبها ترامب وعائلة ترامب”.

وأضاف: "إنني أفعل هذا بشكل أساسي، لأن ترامب وعائلته حاولوا، ولحسن الحظ، فشلوا في تدمير ديمقراطية أمريكا".

ووفق شبكة (سي إن إن) فقد صدر حكم في عام 2018 بحق المحامي (53 عاما)، الذي تم إلغاء ترخيص عمله، بالسجن ثلاث سنوات في ولاية نيويورك، بعد أن أقر بالذنب في عدة جرائم، بما في ذلك الشهادة الزور أمام الكونجرس الأمريكي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وتضمنت التهمة الأخيرة مدفوعات لإسكات ممثلة أفلام إباحية، قال كوهين إنه دفعها نيابة عن ترامب.

أخبار ذات صلة

أكثر من 50% من الأمريكيين يؤيدون رحيل ترامب قبل انتهاء ولايته

أكثر من 50% من الأمريكيين يؤيدون رحيل ترامب قبل انتهاء ولايته

(تويتر) يسكت ترامب نهائيًا.. ويرد: يريدون إسكاتي

(تويتر) يسكت ترامب نهائيًا.. ويرد: يريدون إسكاتي

زعيم كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر عدو لنا وعلينا مواصلة تطوير الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية: الولايات المتحدة أكبر عدو لنا وعلينا مواصلة تطوير الأسلحة النووية

تفاصيل لائحة اتهام يعدها نواب ديمقراطيون ضد دونالد ترامب

تفاصيل لائحة اتهام يعدها نواب ديمقراطيون ضد دونالد ترامب

إسرائيل: حالة من السخط بحزب (أزرق أبيض) بسبب إرجاء محاكمة نتنياهو

إسرائيل: حالة من السخط بحزب (أزرق أبيض) بسبب إرجاء محاكمة نتنياهو

أول تعليق من بايدن على قرار ترامب عدم المشاركة بحفل تنصيبه بالبيت الأبيض

أول تعليق من بايدن على قرار ترامب عدم المشاركة بحفل تنصيبه بالبيت الأبيض

(سي إن إن): بيلوسي تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب

(سي إن إن): بيلوسي تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب

بريطانيا تسجل ارتفاعاً هائلاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً هائلاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

توما-سليمان: هناك واجب قانوني على حكومة إسرائيل لتوفير التطعيم للأسرى الفلسطينيين

توما-سليمان: هناك واجب قانوني على حكومة إسرائيل لتوفير التطعيم للأسرى الفلسطينيين

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم عبوره الجدار الفاصل من القطاع

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم عبوره الجدار الفاصل من القطاع

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

جنين: ثلاث وفيات و25 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: ثلاث وفيات و25 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

القدس: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

القدس: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

قطاع غزة: تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليوم الجمعة

قطاع غزة: تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليوم الجمعة

قوات الاحتلال تستولي على جرافة وجرار في فروش بيت دجن

قوات الاحتلال تستولي على جرافة وجرار في فروش بيت دجن

شاهر سعد يدعو لمعاملة العمال على قدم المساواة مع العامل الإسرائيلي

شاهر سعد يدعو لمعاملة العمال على قدم المساواة مع العامل الإسرائيلي

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

تبون يعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجري عملية جراحية

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

عمرو موسى يعلن إصابة زوجته بفيروس (كورونا)

مصر توفر 20 مليون جرعة من لقاح (كورونا) قريبًا

مصر توفر 20 مليون جرعة من لقاح (كورونا) قريبًا

العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)