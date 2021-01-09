(تويتر) يسكت ترامب نهائيًا.. ويرد: يريدون إسكاتي

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت شركة (تويتر)، اليوم السبت، حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بسبب انتهاك قواعدها.



جاء ذلك بعد أن أوقفت شركة (تويتر) حسابين للرئيس ترامب نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.



واتهم ترامب، (تويتر) بالتآمر "لإسكاته"، قائلا إن المنصة "تكمم أفواه حرية التعبير".



وقال ترامب: إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة (تويتر) حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.