تفاصيل لائحة اتهام يعدها نواب ديمقراطيون ضد دونالد ترامب

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة (سي إن إن)، اليوم الجمعة، بأن ديمقراطيين في مجلس النواب، يعدون مسودة تتضمن لائحة اتهام للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لتقديمها الاثنين المقبل.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن المسودة تركز على أفعال ترمب بعد الانتخابات وتقول إن محاكمته سببها تحريضه على العنف.



وتابعت: بأن مسودة لائحة اتهام ترمب "تتضمن منعه من تقلد أي منصب حكومي في المستقبل"، مشيرة إلى أن "المسودة تقول إن محاكمة ترمب سببها تحريضه على العنف واقتحام الكونغرس".



من جهته، قال البيت الأبيض: إن محاكمة ترمب في 12 يوما المتبقية من رئاسته ستزيد من حدة الانقسام في الولايات المتحدة.



وكانت قناة (سي إن إن)، ذكرت بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترمب أو استقالته، على محاكمته برلمانياً.



وأضافت: أن بيلوسي تلقت تطمينات بوجود ضوابط تحكم سلطة ترمب في حال اعتزامه استخدام السلاح النووي.



كما نقلت صحيفة (واشنطن بوست)، بأن بيلوسي تعتزم التحدث إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن، لبحث مسألة عزل ترمب.



وقالت بيلوسي: إنه لم تتلق رداً بعد من نائب الرئيس، مايك بنس، بخصوص تفعيل التعديل 25 من الدستور.



وأضافت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب من هجوم ترمب غير المتوازن على بلادنا وديمقراطيتنا".



وتابعت: بأنها "تحدثت مع رئيس الأركان لمنع رئيس غير مستقر من القيام بأعمال عدائية عسكرية أو إصدار أمر بضربة نووية".



وقالت رئيس مجلس النواب الأمريكي: إنها طلبت من قائد الجيش، منع ترمب من التصرف بالشيفرات النووية.



وأكدت بأنه "إذا لم يترك ترمب منصبه قريباً وعن طيب خاطر فإن الكونغرس سيعمل على ذلك"، مشيرة إلى أن الجمهوريين في الكونغرس، "يحتاجون إلى اتباع مثال نيكسون ودعوة ترمب لمغادرة منصبه على الفور".