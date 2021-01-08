جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم عبوره الجدار الفاصل من القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه الليلة، مواطناً فلسطينياً بزعم عبوره الجدار الفاصل من قطاع غزة.



وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، باعتقاله فلسطينياً، عبَر السياج الحدودي من قطاع غزة نحو الغلاف.