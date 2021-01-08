إسرائيل: حالة من السخط بحزب (أزرق أبيض) بسبب إرجاء محاكمة نتنياهو





وثار خلال جلسة عقدت للاستعداد للانتخابات المقبلة، جدال حول موقف غانتس من هذه المسألة، وهل جانبه الصواب أم لا.





ووجهت الوزيرة، اوريت فركش هكوهين، سؤالاً إلى غانتس بهذا الشأن، فأجابها أنه لم يصادق على إغلاق المحاكم غير أنه يحترم قرار القضاة حول هذا الموضوع.





ولم يقتنع بعض أعضاء الكتلة من هذا التفسير، وقالوا وفق (مكان)، إنه وجب على رئيس الحزب، التأكد من أن قراره لا يجيز إرجاء مداولات المحكمة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الجمعة، بأن حالة من السخط، تسود حزب (أزرق أبيض)، بسبب قرار رئيس الحزب، بيني غانتس، إتاحة المجال أمام إرجاء محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.