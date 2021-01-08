الأمن الوقائي يضبط إسطوانات غاز وسولار مهرب في سلفيت





كما تم حجز سيارتين استخدمتا في عملية التهريب، وفق ما ذكرت صفحة المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).



وأشاد مسير أعمال محافظة سلفيت، محمود صالح، بالجهود التي يبذلها جهاز الامن الوقائي وكذلك الاجهزة الامنية المختصة لمحاربة عمليات التهريب التي تتم بالمحافظة، مؤكدا أن مؤسستنا الأمنية لم ولن تسمح لأي كان بالمساس بأمن وسلامة المواطنين واقتصادنا الوطني.



بدوره اوضح مدير جهاز الامن الوقائي في سلفيت العميد سامر ربيع بان قوة من الجهاز وبناء على معلومات استخباراتية، وبالتعاون مع دائرة الشؤون العامة والبترول في الامن الوقائي، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من السولار واسطوانات الغاز المهربة بالمحافظة، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص وتحويل المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة سلفيت، كمية كبيرة من السولار المهرب بسعة 1400 لتر في بلدتي بديا وسرطة الى جانب 90 إسطوانة غاز إسرائيلية مهربة في بلدة الزاوية غربي المحافظة.