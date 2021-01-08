جنين: ثلاث وفيات و25 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 137 حالة وفاة.



وفي تحديث الحالة الوبائية، فقد سجلت 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 97 حالة شفاء، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 540.