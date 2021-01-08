القدس: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الجمعة، بين قوات الاحتلال وأهالي بلدة العيسوية في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر في القدس، أن شبانا ألقوا زجاجات حارقة وأطلقوا مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام حي آل عبيد في بلدة العيسوية.



وأوضحت مصادر أن الشبان أصابوا إحدى مركبات قوات الاحتلال إصابة مباشرة بزجاجة حارقة خلال المواجهات المندلعة في البلدة.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ووابلا من قنابل الغاز السام على الشبان والمنازل في البلدة.