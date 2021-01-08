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العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

العاهل السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)
الملك السعودي أثناء تلقيه لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

ورفع وزير الصحة الشكر للعاهل السعودي، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

ووفق ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، فإن 145 ألفا تلقوا لقاح (كورونا) في المملكة حتى الآن.

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