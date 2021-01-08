"دائرة مكافحة العدوى" بغزة: ما زلنا بالمنطقة الحرجة ولم نصل بعد للأمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، بغزة، د. رامي العبادلة، إن "الحالة الوبائية أفضل من الأسبوع الماضي وما زلنا في المنطقة الحرجة ولم نصل بعد لمنطقة الأمان".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أننا "لدينا متسع في المستشفى الأوروبي ويوجد أسِّرة في العناية المركزة ونسعى لتثبيط المنحنى الوبائي".



وأعرب العبادلة عن أمنيته بأن تنخفض الحالات في العناية المركزة حتى تنخفض عدد الوفيات، خلال الأيام القادمة.



وشدد على أن هناك نقصاً مستمراً في أجهزة العناية وأسرتها و"اضطررنا في الفترة الأخيرة لاستخدام الأسِّرة العادية حتى نوفر الخدمة الطبية للمواطنين".



وتابع مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، بغزة: أنه تم تقديم طلبات لعدة جهات دولية ومانحة ونتمنى أن يتم توفير الأجهزة المطلوبة حتى نستطيع تقديم الخدمة على أكمل وجه.



وأضاف العبادلة: أننا "قمنا بافتتاح أقسام في كافة مستشفيات قطاع غزة حتى نستطيع استيعاب كل الحالات الحرجة ونتمنى أن نعود للحياة الطبيعية وأن تعود المستشفيات كما كانت قبل (كورونا)".