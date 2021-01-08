أول تعليق من بايدن على قرار ترامب عدم المشاركة بحفل تنصيبه بالبيت الأبيض

وتابع: "أتفق مع ترمب في عدم حضوره مراسم التنصيب وذلك من الأمور القليلة التي أتفق معه فيه".

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن، رئيساً جديداً للولايات المتحدة.





ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن ترمب سيغادر البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا، قبل يوم من تنصيب بايدن.



