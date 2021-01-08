أول تعليق من بايدن على قرار ترامب عدم المشاركة بحفل تنصيبه بالبيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لحفل تنصيبه "أمر جيد".
وشدد بايدن، على أن أسرع طريقة لمغادرة ترمب البيت الأبيض هي تنصيبنا في 20 كانون الثاني/يناير وقرار المحاكمة البرلمانية يعود للكونغرس.
اعتبر الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لحفل تنصيبه "أمر جيد".
وشدد بايدن، على أن أسرع طريقة لمغادرة ترمب البيت الأبيض هي تنصيبنا في 20 كانون الثاني/يناير وقرار المحاكمة البرلمانية يعود للكونغرس.
وتابع: "أتفق مع ترمب في عدم حضوره مراسم التنصيب وذلك من الأمور القليلة التي أتفق معه فيه".
وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عربية، بأنه "واثق من سريان عملية نقل السلطة سواء كان ذلك قبل اقتحام الكونغرس أو بعده".
وتابع قائلا: إن "ترامب ليس مؤهلاً للحكم"، مؤكداً بأن "الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس يجب أن يحاكموا".
وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عربية، بأنه "واثق من سريان عملية نقل السلطة سواء كان ذلك قبل اقتحام الكونغرس أو بعده".
وتابع قائلا: إن "ترامب ليس مؤهلاً للحكم"، مؤكداً بأن "الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس يجب أن يحاكموا".
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن، رئيساً جديداً للولايات المتحدة.
ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن ترمب سيغادر البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا، قبل يوم من تنصيب بايدن.
ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة الأمريكية، ودخول البيت الأبيض، في 20 من كانون الثاني/يناير الجاري.
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