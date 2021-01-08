غزة: الشرطة البحرية تصدر تنويهاً لـ "الصيادين"

أصدرت الشرطة البحرية، بغزة، اليوم الجمعة، تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين وعملهم في بحر القطاع.



وقالت الشرطة البحرية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة، قد تقرر السماح للصيادين بالعودة لمزاولة مهنة الصيد داخل البحر من بعد عصر الغد الساعة الرابعة مساءً".





وبدأ في الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، إغلاق في جميع محافظات القطاع، ويستمر حتى السابعة من صباح يوم الأحد المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن