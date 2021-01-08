"تفتقر إلى الصلاحية".. مندلبليت يتحدث عن توجيهات وزير الأمن الداخلي بعدم تطعيم الأسرى





وأضاف: أنه بعد تطعيم كافة أفراد مصلحة السجون، سينظر في إمكانية إعطاء اللقاح إلى الأسرى، منوطًا بوتيرة تطعيم باقي الجمهور.



ووفق (مكان)، فإن الرسالة شددت على وجوب العمل وفقا لتعليمات وزارة الصحة التي خصصت جرعات تطعيم للأسرى، وبالتالي ينبغي على مصلحة السجون القيام بذلك دون تأخير مع الأخذ بالاعتبار الاستعدادات اللوجستية المطلوبة.وعقب وزير الأمن الداخلي، بأنه لن يغير قراره بعدم تطعيم السجناء ضد (كورونا) في هذا المرحلة.