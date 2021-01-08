نصر الله: حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه



من جهة أخرى، طالب نصر الله، قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار مرفأ بيروت للشعب اللبناني.





رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، إن "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون"، مضيفا أن "حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه".وأشار إلى أن "ما حصل في أمريكا أمر كبير جدا وسيكون له تداعياته عالميا وهو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولفت إلى أن هذه الأحداث "خطيرة جدا وكبيرة جدا ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض".