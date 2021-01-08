قوات الاحتلال تعتقل وتعتدي على عدد من الشبان في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على عدد من الشبان في حي السعدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان، كما واعتقلت شابا آخر في منطقة باب العامود بالقدس.



وأفادت مصادر في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي السعدية، واعتدت على مجموعة من الشبان أثناء تواجدهم في الحي.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم خالد الدجاني وجهاد الدجاني ونقلتهم لمراكز التحقيق في البلدة القديمة.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.