قطاع غزة: تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) لليوم الجمعة.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية، بالفيروس.
أفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) لليوم الجمعة.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية، بالفيروس.
يأتي ذلك بعد فحص 1863 بنسبة إصابة 18.6%.
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