قطاع غزة: تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليوم الجمعة





يأتي ذلك بعد فحص 1863 بنسبة إصابة 18.6%.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) لليوم الجمعة.يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية، بالفيروس.