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الأردن: تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3989 حالة، وعدد الإصابات إلى 305.163 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 15,781 حالة.

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