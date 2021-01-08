لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل لبنان اليوم الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.
سجل لبنان اليوم الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 5440 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
وسجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة.
وسجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة.
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