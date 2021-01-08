لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 5440 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وسجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة.