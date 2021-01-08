نانسي بيلوسي توجه تهديداً لـ "ترامب" حال لم يترك منصبه قريباً

نانسي بيلوسي وترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوس، إنه لم تتلق رداً بعد من نائب الرئيس، مايك بنس، بخصوص تفعيل التعديل 25 من الدستور.



وأضافت بيلوسي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: أنه "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب من هجوم ترمب غير المتوازن على بلادنا وديمقراطيتنا".



وتابعت: بأنها "تحدثت مع رئيس الأركان لمنع رئيس غير مستقر من القيام بأعمال عدائية عسكرية أو إصدار أمر بضربة نووية".



وقالت رئيس مجلس النواب الأمريكي: إنها طلبت من قائد الجيش، منع ترمب من التصرف بالشيفرات النووية.



وأكدت بأنه "إذا لم يترك ترمب منصبه قريباً وعن طيب خاطر فإن الكونغرس سيعمل على ذلك"، مشيرة إلى أن الجمهوريين في الكونغرس، "يحتاجون إلى اتباع مثال نيكسون ودعوة ترمب لمغادرة منصبه على الفور".