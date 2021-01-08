بريطانيا تسجل ارتفاعاً هائلاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68053، ليصل إلى مستوى 2957472 حالة.



وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1325 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 82624 متوفيا.



رام الله - دنيا الوطنوسط انتشار سلالته المتحورة، سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، قفزة غير مسبوقة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 68035 إصابة، و1325 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.