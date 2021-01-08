عاجل

  • سي إن إن:بيلوسي تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترمب أو استقالته على محاكمته برلمانيا

  • لبنان: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الوباء

دولي

بريطانيا تسجل ارتفاعاً هائلاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً هائلاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وسط انتشار سلالته المتحورة، سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، قفزة غير مسبوقة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 68035 إصابة، و1325 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68053، ليصل إلى مستوى 2957472 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1325 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 82624 متوفيا.

أخبار ذات صلة

نانسي بيلوسي توجه تهديداً لـ &#34;ترامب&#34; حال لم يترك منصبه قريباً

نانسي بيلوسي توجه تهديداً لـ "ترامب" حال لم يترك منصبه قريباً

ترامب يصدر موقفه النهائي بشأن مشاركته في مراسم تنصيب جو بايدن

ترامب يصدر موقفه النهائي بشأن مشاركته في مراسم تنصيب جو بايدن

تعرّف على برت ماغورك المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط

تعرّف على برت ماغورك المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط

إسرائيل: تسجيل 7596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل: تسجيل 7596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إرجاء الجلسة المقررة بشأن محاكمة بنيامين نتنياهو

إرجاء الجلسة المقررة بشأن محاكمة بنيامين نتنياهو

إسرائيل توجه تحذيرًا إلى &#34;أتباع إيران&#34; في العراق واليمن

إسرائيل توجه تحذيرًا إلى "أتباع إيران" في العراق واليمن

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة &#34;الكاذب النرجسي&#34; نتنياهو

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على جرافة وجرار في فروش بيت دجن

قوات الاحتلال تستولي على جرافة وجرار في فروش بيت دجن

شاهر سعد يدعو لمعاملة العمال على قدم المساواة مع العامل الإسرائيلي

شاهر سعد يدعو لمعاملة العمال على قدم المساواة مع العامل الإسرائيلي

المطران حنا: القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً كأبناء للشعب الواحد مسيحيين ومسلمين

المطران حنا: القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً كأبناء للشعب الواحد مسيحيين ومسلمين

حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي &#34;عربدة صهيونية بحق المساجد والمقدسات&#34;

حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي "عربدة صهيونية بحق المساجد والمقدسات"

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

الكويت: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

الأوقاف المصرية تعيد فتح 16 مسجدًا

الأوقاف المصرية تعيد فتح 16 مسجدًا

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج