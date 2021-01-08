"الداخلية" بغزة: نعيش فترة حرجة على الرغم من تناقص أعداد المصابين

وشدد البزم على على أن هناك تقييماً مستمراً للحالة الوبائية بغزة، وعلى أثر ذلك تم تخفيف بعض الإجراءات كتحديد ساعة الإغلاق المسائية الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السادسة.



وقال: تم السماح بفتح المساجد فجر الأحد على مدار الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت يومي الإغلاق، وفيما يخص المدارس تم السماح لطلبة المرحلة الابتدائية بالدراسة ضمن إجراءات تتخذها وزارة التربية والتعليم.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح لإذاعة (القدس)، بأن هناك التزاماً بدرجة عالية يُبديها المواطنون في الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، الأمر الذي له أثر إيجابي.