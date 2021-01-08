"الداخلية" بغزة: نعيش فترة حرجة على الرغم من تناقص أعداد المصابين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن القطاع يعيش فترة حرجة، فيما يتعلق بمواجهة فيروس (كورونا)، "على الرغم من تناقص أعداد المصابين وقدرة وزارة الصحة على التعامل بشكل أفضل مع الإصابات لكن بشكل محدود".
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن القطاع يعيش فترة حرجة، فيما يتعلق بمواجهة فيروس (كورونا)، "على الرغم من تناقص أعداد المصابين وقدرة وزارة الصحة على التعامل بشكل أفضل مع الإصابات لكن بشكل محدود".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح لإذاعة (القدس)، بأن هناك التزاماً بدرجة عالية يُبديها المواطنون في الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، الأمر الذي له أثر إيجابي.
وشدد البزم على على أن هناك تقييماً مستمراً للحالة الوبائية بغزة، وعلى أثر ذلك تم تخفيف بعض الإجراءات كتحديد ساعة الإغلاق المسائية الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السادسة.
وقال: تم السماح بفتح المساجد فجر الأحد على مدار الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت يومي الإغلاق، وفيما يخص المدارس تم السماح لطلبة المرحلة الابتدائية بالدراسة ضمن إجراءات تتخذها وزارة التربية والتعليم.
وقال: تم السماح بفتح المساجد فجر الأحد على مدار الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت يومي الإغلاق، وفيما يخص المدارس تم السماح لطلبة المرحلة الابتدائية بالدراسة ضمن إجراءات تتخذها وزارة التربية والتعليم.
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