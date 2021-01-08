قوات الاحتلال تستولي على جرافة وجرار في فروش بيت دجن

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرافة وجرار في فروش بيت دجن، شرق محافظة نابلس.



وقال رئيس مجلي قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إنه أثناء عمل جرافة باستصلاح أحد الطرق الداخلية الوعرة، اقتمحت قوات الاحتلال المنطقة واستولت على الجرافة وجرار تعود ملكيتهما للمواطن ماهر تركمان.